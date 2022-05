Les extravagances des chiens rois à Los Angeles

Des chiens dans des poussettes, habillés de la tête aux pattes avec des vêtements de marque voire de couturiers spécialisés. Cela peut choquer en France mais pas à Los Angeles. Là-bas, les chiens sont parfois traités comme des humains. Ils ont leurs magasins d’alimentation, leur menu au restaurant, et surtout des maîtres qui dépensent 1 300 euros par an, en moyenne, pour leur confort. C’est 500 euros de plus que ce que dépensent les Français pour leur animal de compagnie.