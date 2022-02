Les forces russes sont entrées dans le Donbass

Sur les routes du Donbass, il y a d’importants mouvements de troupes des soldats ukrainiens. Des chars et des blindés se succèdent, mobilisés pour répondre à l’attaque russe. Et la riposte aurait déjà commencé. Selon l’armée ukrainienne, au moins cinq avions et un hélicoptère russes ont été abattus. La télévision russe, de son côté, assure que la Russie a répondu à des frappes de l’Ukraine et que les soldats russes gagnent du terrain. Les prochaines heures seront déterminantes pour toutes ces populations.