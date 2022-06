Les forces ukrainiennes cèdent Severodonetsk

Avant le conflit, Valentina dirigeait 50 ouvriers dans l'usine de cartons du village. Aujourd'hui, c'est elle qui organise et dirige la vie sous terre. Dans ces sous-sols de l'usine cohabitent plusieurs familles du quartier. Les enfants n'ont plus vu l'extérieur depuis un mois. Ces quelques habitants, eux, attendaient l'armée russe. C'est pour ça, disent-ils, qu'ils ont décidé de rester : "on espère que les Russes ne vont pas nous abandonner".