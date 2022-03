Les Français de Kiev, partir à tout prix

C’est une situation d’urgence. Six adultes et trois bébés sont bloqués dans un appartement en attente d’évacuation. Parmi eux, Manuella et Éric. Ils viennent de sortir de la maternité. Leur bébé est né jeudi d’une GPA, "Gestation Pour Autrui". Ils sont en Ukraine depuis deux semaines et ils espèrent quitter Kiev ce vendredi même.