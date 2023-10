VIDÉO - "Les gens ont commencé à avoir peur" : le récit d'une nuit d'angoisse après l'attentat de Bruxelles

Après plus de deux heures, le stade est enfin évacué. "Le réseau était saturé, on était coupés du monde, alors vous pensez bien que les gens ont commencé à avoir peur, on voyait les visages qui commençaient à se fermer", raconte un supporter. "On ne savait pas trop quoi faire, on est restés sur place, c'est beaucoup de stress, un peu de peur, on a juste envie de rentrer", ajoute un autre. Les rues de Bruxelles sont vides, car à ce moment-là, le tireur est toujours en fuite. Il est alors demandé aux habitants d'être vigilant et de rester chez eux.