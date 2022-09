Les habitants "ont demandé" à être Russes : comment s’est déroulé le référendum en Crimée de 2014 ?

Le gouvernement ukrainien comme la communauté internationale avaient alors refusé de valider les résultats et ne reconnaissent toujours pas le rattachement de la Crimée à la Russie. Car de nombreux obstacles à une libre expression d’un vote démocratique ont été signalés. D’abord, la formulation du référendum laissait peu de choix aux habitants de la péninsule, qui devaient choisir entre deux questions. "Êtes-vous favorable à l'intégration de la République autonome de Crimée à la Fédération de Russie ?" ou bien "Êtes-vous favorable au rétablissement de la Constitution de Crimée de 1992 et au maintien de la Crimée comme partie intégrante de l'Ukraine ?". Une seconde option, qui revenait à un statut d’autonomie élargie de la Crimée avant la Constitution de 1999 et permettant aux Russes de garder un certain contrôle de la région.

Ensuite, des ONG comme Human Rights Watch ont fait état, une semaine avant le référendum, de l’arrestation et de la détention d’"au moins six activistes politiques pro-Kiev, dont trois originaires de Crimée". Le nombre d'Ukrainiens, alors opposés au référendum, n'est pas précis. Ils seraient environ 20%, d'après la presse qui s'était faite écho du vote de 2014. Selon le dernier recensement de la population en 2001, les Criméens se sont déclarés d’origine russe à 58,5%, Ukrainiens à 24,4% et Tatars à 12,1%.