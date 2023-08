VIDÉO - Les images de l'ouragan Idalia en Floride : plus d'un million d'habitants évacués

Plus d'un million et demi d'habitants ont été appelés à quitter leurs logements. "Mon fils est policier et il m'a supplié de partir. Ils ont commandé plein de sacs mortuaires, vous savez. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des morts et je ne veux pas en faire partie", témoigne une habitante. La panique gagne les zones encore épargnées. Des coupures d'électricité sont attendues. L'état d'urgence a été déclaré en Floride ainsi que dans deux États voisins.