VIDÉO - Les images impressionnantes de l'incendie qui dévore la vieille Bourse de Copenhague

Un important incendie s'est déclaré ce mardi au "Borsen", le bâtiment de la vieille Bourse de Copenhague. L'imposante flèche de 54 mètres de haut a disparu dans les flammes. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une catastrophe qui en rappelle une autre, du côté de Paris. Figurant parmi les bâtiments les plus célèbres de Copenhague, la vieille Bourse a été ravagée par un incendie, ce mardi. "Nous sommes confrontés à un spectacle terrible. La Bourse est en feu", a écrit la Chambre de commerce Dansk Erhverv sur le réseau social X. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se précipitant pour sauver des flammes des tableaux historiques.

Les flammes dévorent la flèche du Borsen de Copenhague. - Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP

D'importants moyens ont été déployés sur place pour tenter de maîtriser le feu. En parallèle, les autorités recommandent d'éviter le secteur. "Nous sommes massivement présents dans le centre de Copenhague", a indiqué la police de la capitale danoise, précisant avoir bloqué des parties de la ville à la circulation.

Le "Borsen" date du XVIIe siècle. Commandé par le roi Christian IV, il a été construit entre 1619 et 1640. L'édifice de style Renaissance hollandaise n'abrite plus la bourse danoise mais sert toujours de siège à la Chambre de commerce. Figurant parmi les plus anciens de la ville, ce bâtiment a été rendu célèbre par sa flèche caractéristique de 54 mètres de haut, avec quatre dragons entrelacés. En rénovation ces derniers mois, elle a été détruite dans le brasier.