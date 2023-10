VIDÉO – Les images de la manoeuvre dangereuse d'un avion de chasse chinois avec un B-52 de l'US Air Force au-dessus de la mer de Chine

Un drame évité de justesse ? Un avion de chasse chinois a volé près d'un bombardier américain B-52. Trop près, selon Washington : le chasseur était à 3m de l'appareil chinois. Un incident de plus entre les deux pays, lesquels se disputent cette zone d'influence depuis plusieurs mois.

De nuit, le pilote chinois "volait de manière dangereuse et non professionnelle, faisant preuve d'une mauvaise maîtrise de l'air en se rapprochant à une vitesse excessive et incontrôlée, volant en dessous, devant et à moins de 3 mètres du B-52, mettant ainsi les deux avions en danger de collision", décrit le commandement américain Indo-Pacifique. "Nous craignons que ce pilote n'ait pas réalisé à quel point il était sur le point de provoquer une collision", a ajouté l'armée.