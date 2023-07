VIDÉO - Les images de New York envahie par des nuées d'insectes

Pas d'inquiétude à avoir concernant la santé, cependant. La présence de ces insectes serait même le gage d'un "environnement sain, sans pesticides", a expliqué David Grimaldi, conservateur et entomologiste au Musée américain d'histoire naturelle, à The City. Le département de santé de la ville de New York indique quant à lui que ces insectes ne représentent aucun risque pour la santé.