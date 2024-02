VIDÉO – Les images impressionnantes de New York et du nord-est des États-Unis paralysés par la neige

Jusqu'à 30 centimètres de neige sont tombés sur le nord-est des États-Unis ces dernières 24 heures. Des intempéries spectaculaires qui paralysent le quotidien de plus 30 millions d'habitants. À New York, les sites emblématiques comme Central Park sont recouverts d'un épais manteau blanc.

Plus de 30 millions d’Américains à l’arrêt. Écoles, tribunaux et administrations fermées, circulation déconseillée lorsqu’elle n’est pas littéralement impossible… Le nord-est des États-Unis est frappé par la tempête de neige la plus spectaculaire depuis février 2022, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus.

À New York, les sites emblématiques comme Central Park, le Brooklyn Bridge ou Times Square, et toutes les banlieues où vivent des millions d'autres résidents, se sont couverts dans la matinée d'un épais et magnifique manteau blanc, rappelant les images d'Epinal en hiver de l'une des cités les plus connues au monde.

Les aéroports aussi à l'arrêt

Mardi, plus de 1220 vols vers et depuis la Grosse Pomme avaient été annulés à la mi-journée, dont près de la moitié de ceux de l'aéroport LaGuardia, plus d'un quart des vols à Newark, le grand aéroport du New Jersey en banlieue new-yorkaise, tout comme 20% du trafic de l'historique plateforme aéroportuaire JFK, selon le site Flight Aware.

Dès l'aube, 2,5 à 5 cm de neige par heure sont tombés sur "certaines zones" de l'agglomération new-yorkaise, notamment sur les banlieues résidentielles du comté du Westchester, au nord de la ville, coincées entre l'Atlantique et le fleuve Hudson. Même chose à l'ouest, dans les banlieues industrielles et dortoirs du New Jersey et à l'est sur la péninsule de Long Island qui pointe vers l'Atlantique.

Le dernier épisode neigeux dans la ville remonte au 16 janvier, ce qui avait mis fin à 700 jours sans neige.