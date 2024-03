VIDÉO - Les images impressionnantes des dégâts après la violente tempête qui a frappé Brésil

Au Brésil, de violentes pluies se sont abattues sur l’État de Rio. Douze personnes sont mortes, notamment dans l'effondrement de leurs maisons. La ville de Petropolis a été durement touchée.

Ce dimanche, les équipes de secours étaient toujours à pied d'œuvre, sous une pluie battante, pour venir en aide aux victimes de la violente tempête qui a frappé en fin de semaine le sud-est du pays, faisant au moins vingt morts. Des rivières d'eau et de boue se sont déversées dans les rues escarpées de Petrópolis, où la situation avait été qualifiée de "critique" vendredi par le gouverneur de l'État de Rio, Claudio Castro, qui y a déclaré l'état d'urgence. Une partie du cimetière a été emportée par les eaux, comme on peut le voir dans la vidéo qui accompagne cet article.

Glissements de terrain

Des dizaines de militaires et de pompiers, aidés de chiens, ont travaillé sous une pluie battante. Un habitant de Petrópolis raconte le traumatisme qu'a vécu la population au cours dernières 24 heures. "Mon frère était dans sa chambre. Il a entendu un grondement. Et quand il a ouvert la fenêtre, il a vu la première maison tomber", relate Renato Santos da Rosa. Quatre personnes sont mortes dans l'effondrement d'une maison et d'un petit bâtiment, ont déclaré les autorités locales. Les habitants ont d'abord dû s'organiser seuls le temps qu'arrivent les secours.

Plus de 90 personnes secourues

Par miracle, une fillette de quatre ans a pu être sauvée, après être restée douze heures, ensevelie sous les décombres. "Ils ont trouvé son père sans vie. Il a protégé la petite avec son corps, c'est ce qui l'a sauvé", raconte Luiz Claudio de Souza, un habitant de Petrópolis. Dans l’État voisin d'Espirito, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures. Un nouveau bilan annoncé dimanche fait état de douze morts dans la région. Le gouverneur de l'État d'Espírito Santo, Renato Casagrande, a lui décrit une "situation chaotique" dans la ville de Mimoso do Sul, également au nord de Rio.

La tempête a privé d'abri plusieurs milliers de personnes, a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, sur le réseau social X. Des images aériennes diffusées par les pompiers montrent des quartiers entiers de la ville sous les eaux, d'où n'émergent que les toits des maisons. Sur d'autres clichés, publiés par des médias locaux, plusieurs véhicules, dont un camion de pompiers, sont emportés par le courant. Quelque 90 personnes ont été secourues depuis vendredi et des écoles publiques ont été aménagées en abris, selon un comité d'urgence mis en place par le gouvernement et les forces de secours.

Signe du désordre climatique et du phénomène d'El Nino, le Brésil sort d'une vague de chaleur étouffante avec plus de 62 °C ressenti à Rio de Janeiro. De telles tragédies "s'intensifient avec le changement climatique", a rappelé le chef d'État brésilien, alors que le pays est en proie à des catastrophes naturelles à répétition. L'Institut national de météorologie (Inmet) avait anticipé une tempête "sévère", en particulier à Rio, avec des précipitations de 200 mm de pluie par jour entre vendredi et dimanche. Les secouristes étaient toujours à pied d'œuvre ce dimanche matin.