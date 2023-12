VIDÉO - Les images impressionnantes des gigantesques inondations qui frappent l’Australie

Plus de 200 personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans le nord-est de l'Australie, où l'armée a été appelée en renfort. De fortes inondations ont coupé des routes et repoussé des crocodiles vers des villes. Le JT de TF1 vous montre les images.

La ville de Cairns, 150.000 habitants, transformée en marécage géant. Des routes entièrement recouvertes par des torrents de boue déchaînés. Un pont filmé tous les jours, que l’eau finit par faire disparaître. C’est peu dire que les pluies diluviennes qui s’abattent sur le nord-est de l’Australie, provoquant des crues historiques, causent des dégâts considérables. Certaines régions de l'État du Queensland ont enregistré plus de 600 mm de précipitations ces dernières 24 heures. Et 500 mm supplémentaires pourraient tomber durant les 24 prochaines… "Ces inondations peuvent être dangereuses et meurtrières précisément en raison de leur soudaineté", a prévenu la météorologue Laura Boekel lors d’une conférence de presse.

Plus de 200 personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à ce lundi, tandis que des hélicoptères de l'armée australienne ont été envoyés pour secourir les habitants des zones inondées. Les secouristes retrouvent des habitants réfugiés sur leur toit. "Je peux vous le dire, je n’ai jamais vu une situation comme celle-là ici", témoigne l’un d’eux dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

L’aéroport de Cairns, où plusieurs avions ont les ailes et le fuselage dans l’eau, a été fermé par les autorités. Les principales autoroutes menant à cet important centre touristique, proche de la grande barrière de corail, ont toutes, elles aussi, été submergées. Conséquence plus inattendue : dans certains centres-villes, les résidents doivent eux-mêmes capturer, à mains nues, les crocodiles à la dérive.