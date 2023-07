VIDÉO - Chine : les images impressionnantes des inondations

La pluie n’en finit pas de tomber et les rues ont disparu. Les étages les plus bas des immeubles sont inondés. Pas d’autre choix que de se déplacer en bateau pneumatique dans certains quartiers. Ces intempéries d’une rare violence ont surpris les habitants. "On s’est réveillés ce matin et on a vu toute cette eau. Toutes les routes sont submergées et les plantations aussi", explique un habitant dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.