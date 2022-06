VIDÉO - Les images saisissantes du "monstre des Everglades", python de 98 kilos capturé en Floride

Les Everglades sont envahis depuis les années 1970 par ces pythons exotiques importés le plus souvent illégalement d'Asie du Sud-Est. Ces serpents "gloutons" affectionnent les espèces endémiques, tant et si bien que l'écosystème s'en voit perturbé. Au début des années 2000, des organisations publiques et privées ont pris en main le combat contre ce fléau. Chaque année, avant la période de ponte, des équipes sillonnent les mangroves et forêts subtropicales du sud-ouest de la Floride pour exterminer des femelles et éviter la prolifération. C'est ce qui est advenu avec cette prise record, elle avait 122 œufs en gestation, contre en moyenne 43 par femelle "normale".