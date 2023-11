VIDÉO - Les images spectaculaires de l'éruption du volcan Etna en Sicile

Ce lundi matin, le plus célèbre volcan d'Europe était de nouveau calme, selon l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV), basé à Catane. Culminant à 3324 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe, et il est souvent entré en éruption au cours des 500.000 dernières années. Au même moment, un autre volcan en Islande menace lui aussi d'entrer en éruption poussant l'évacuation de quelque 4000 personnes de la localité de Grindavik.