VIDÉO - Les images spectaculaires (et inhabituelles) de la Californie sous la neige

À 800 km de là, dans la banlieue de Los Angeles, les palmiers sont recouverts de neige. Le phénomène est encore plus rare ici, et pour les habitants, c’est une heureuse surprise. "Je viens juste de dévaler la colline", s'enthousiasme un jeune père de famille, "on essaie de s’amuser avec les enfants. Vous savez, ça fait trente ans qu’on n’a pas eu de neige comme ça".