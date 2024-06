La situation sanitaire ne s'améliore pas à Gaza malgré la promesse israélienne de pause quotidienne dans les bombardements. L'eau et la nourriture se font encore plus rares pour les populations qui ne cessent d'être déplacées. L'OMS estime que dans les hôpitaux de Gaza, les patients attendent désormais la mort.

La situation humanitaire et sanitaire ne s'améliore pas à Gaza malgré la promesse israélienne de pause quotidienne dans les bombardements. Les habitants tentent de survivre comme ils peuvent au milieu des ruines, comme ce père de famille dont la maison a été rayée de la carte après un bombardement. Réuni avec ses proches dans un abri de fortune fait de draps et de rideaux, il part à la recherche d'un tapis pour que des enfants ne dorment pas sur des gravats. Le reste de la journée, il est occupé à chercher de l'eau. La solution viendra d'une citerne prise d'assaut par des habitants, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Une situation intenable

L'eau et la nourriture deviennent de plus en plus rares alors que les conditions sanitaires s'aggravent encore. "Les maladies se sont répandues dans toutes les zones ou les personnes déplacées sont rassemblées", déplore-t-il. Sur les deux millions et demi d'habitants que compte Gaza, presque la moitié est contrainte de se déplacer au quotidien, selon l'OMS. Même se protéger du soleil devient parfois impossible. Un père montre les brûlures sur le visage de son enfant, faute de protection.

Pendant ce temps, dans l'un des rares hôpitaux restés intacts depuis le début de la guerre, soigner les patients atteints de cancer, relève du miracle. "Durant plus de deux mois, nous n'avons pas pu fournir à mon père sa chimiothérapie. Et son état de santé s'aggrave", explique une habitante. L'OMS dit qu'à Gaza, les patients n'attendent désormais plus que la mort dans les hôpitaux.