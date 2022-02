Les Moscovites redoutent les conséquences de la guerre

Depuis jeudi, la menace des sanctions, mais surtout la chute du rouble sont surveillées de près par les autorités. Il y a six jours, 100 dollars valaient 7 400 roubles, contre 9 000 roubles juste après l'attaque lancée par Vladimir Poutine. La monnaie russe perd de la valeur. Et si elle baisse, la vie sera plus chère. "Tout a augmenté avec cette crise : l'essence, la nourriture, les médicaments..." ; "Tout ça va finir par tomber sur la tête des gens comme nous, les gens du peuple", lancent des passantes.