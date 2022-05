Les mythiques taxis jaunes new-yorkais menacés ?

Dans les films et séries à New York, c’est l’embouteillage, ils sont partout. Mais à cause de la pandémie, seuls 8 000 des 13 500 taxis jaunes sont en service. À certaines heures, il est très difficile d’avoir un taxi dans cette ville américaine. Steven Zhi, chauffeur de taxi new-yorkais, reprend peu à peu le cours normal de son métier, avec le retour des travailleurs aux bureaux et des touristes.