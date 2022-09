Les partis pris : "A moins 50 morts dans les manifestations en Iran", "Violences, les LFI déconnectés", "Tarifs des autoroutes, l'État coincé", "Et ils sont où... les Parisiens ?"

Ils sont où les Parisiens ? L'Insee confirme qu'ils fuient la capitale, et ce bien avant le Covid. En 2018, 240 000 personnes avaient plié bagage pour aller vivre soit en province soit dans les départements d'Outre-mer. Et depuis 40 ans, en Île-de-France, les départs sont chaque année plus nombreux que les arrivées. Mais qui sont les villes qui profitent le plus de cet afflux des Franciliens ? C'est Lyon qui caracole en tête, suivie par Toulouse, Nantes et Bordeaux, puis Marseille à 5ème place. Une fois qu'ils sont arrivés, on remarque que ces Franciliens sont le plus souvent plus riches que leurs nouveaux voisins.