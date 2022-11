Les partis pris : "Après la Chine, l'éveil de l'Inde", "Belgique, les raisons de la colère" et "Rousseau, les illusions perdues"

Chaque année, il y a 7 millions de Chinois en moins dans la population active de la Chine. Selon François Lenglet, "l'âge d'or industriel chinois, c'est fini". "Le grand bénéficiaire de cette rétraction chinoise est l'Inde". "Plusieurs décisions d'investissement ont été annoncées en France. "Stellantis a dit qu'il envisageait de fabriquer des véhicules électriques à coût abordable en Inde. Les galeries Lafayette s'installent aussi là-bas. Ils ont conclu un accord de licence et à Bombay et à New Delhi", précise-t-il.