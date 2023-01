Les partis pris : "Après le Mali, le Burkina bascule aussi", "La baguette magique pour les boulangers" et "Climat, l'exécutif accusé de déconnexion"

En Afrique de l'Ouest, il se passe des choses qui ne vont pas dans le sens de la présence française. Après le Mali, le Burkina est en train de basculer dans un sens anti-français. Et ça suit exactement le même schéma. Les relations entre Paris et Ouagadougou se dégradent, laissant désormais craindre une rupture. L'ombre de la milice russe Wagner plane désormais sur le Burkina Faso. Pour Abnousse Shalmani, Wagner, à part des exactions sur la population, n'a rien fait pour le bien du pays. Elle précise qu'en échangeant la France contre cette milice russe, le Burkina se retrouve avec plus de djihadistes et de morts civiles.