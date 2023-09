Les partis pris : "Assaut du Capitole, une peine exemplaire", "Ouf, la Nupes c'est fini !", et "Écologie, arrêtons de nous culpabiliser"

Interrogée par Adrien Gindre ce matin sur LCI, Anne Hidalgo, maire de Paris, a déclaré qu'"on est un pays qui n'a pas engagé la transition écologique. Et Monsieur Macron et son gouvernement n'ont pas compris que tous seuls, ils ne peuvent rien". "Arrêtons de nous culpabiliser", lance Pascal Perri. Selon une étude, les émissions de CO2 par habitant en France sont de 6,12 t/an, contre 9,14 t/an pour l'Allemagne, 10,6 t/an pour la Pologne et 14,67 t/an pour le Luxembourg.