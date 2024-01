Les partis-pris : “Attal, avec ou sans les barons ?”, “L’Équateur débordé par les narcos” et “Australie, un regret à 350 milliards de dollars”

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Au commissariat du Val-d'Oise, Gabriel Attal a été reçu par Gérald Darmanin. Il rappelle son message de “l’ordre pour toute la société”. Mardi, c’est seulement pour l’Éducation, et aujourd’hui, c’est toute la société, mais c’est aussi pour le gouvernement. Selon Ruth Elkrief, le message qu’il a voulu transmettre, c’est que c’est lui le patron, et c’est lui devant les policiers, un message pour Gérald Darmanin et tous les autres barons.

L’Équateur est un petit pays de 20 millions d'habitants, une économie articulée autour de la production et de l'exportation de la banane et du pétrole, et un troisième pan de l’économie, qui est l'exportation de la drogue. Les gangs défient ouvertement, et de façon armée, l’État, parce qu’ils sont plus puissants que l’État. Pascal Perri pense même que l’État a disparu en Équateur.

Il y avait un contrat de 90 milliards de dollars australiens de commande de sous-marins nucléaires et c’était le Naval Group qui devait s’en charger. Mais tout a été balayé et l’Australie a finalement acté son alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Sauf que ni l’un, ni l’autre, ne serait en capacité directe de les construire. Abnousse Shalmani pense qu’il est possible que l’Australie revienne vers la France ou tout simplement pas de sous-marins.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.