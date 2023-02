Les partis pris : "Au RN, Jordan Bardella se rebiffe", "Total plus généreux que l’État cette fois", et "Tunisie, la folie du grand remplacement"

Pour sa part, Pascal Perri s'est concentré sur le geste de TotalEnergies envers les consommateurs en plafonnant les prix des carburants. Le patron du groupe a d'ailleurs annoncé : "Dans toutes les stations de TotalEnergies, en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99 euro. On ne va pas faire ça pour deux mois, trois mois, on va le faire pour toute l'année !". Depuis mercredi, cette annonce est très commentée. Notre éditorialiste, lui, estime que cette fois, Total est plus généreux que l’État.