Les partis pris : "Emmanuel Macron au son des "casseroles", "Taxe carbone, un retour qui fait mal" et "Le mystère des commissariats chinois"

La taxe carbone revient, mais cette fois par la porte européenne. Le Parlement européen travaille sur le "paquet climat" et vient d’adopter trois mesures portant sur une taxe carbone aux frontières, sur le prix du carbone et sur les aides aux plus modestes. La première consiste à faire payer à nos importations le poids carbone qu’elles apportent dans l’UE une fois qu’elles ont franchi la frontière. Une "belle ambition" selon François Lenglet, car cela permettrait de renchérir nos coûts de production et d’inciter aux délocalisations. Il explique également que nous arrivons à l’heure des choix : "soit on continue comme par le passé et on s’apprête peut-être à vivre dans un monde invivable, soit on accepte de payer la facture du changement de modèle".