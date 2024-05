Les partis pris : "Européennes, l'effet Meloni", "Austérité ? Soyons sérieux..." et "Nucléaire, le mensonge d'État allemand"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Giorgia Meloni, la cheffe du gouvernement italien, a choisi elle-même de mener la liste de son parti aux élections européennes. Elle est en tête des sondages devant son principal adversaire, le parti démocrate, qui est également mené par la cheffe du parti. Si les partenaires européens sont désormais rassurés par Giorgia Meloni, elle reste très contestée en Italie car elle n'a jamais explicitement renié le passé fasciste. "C'est le paradoxe Meloni. Elle est fréquentable en Europe pour mieux appliquer sa politique en Italie", dit Ruth Elkrief.

Pour tenter de maîtriser ou de réduire la dette, le gouvernement doit réaliser 10 milliards d'euros d'économies en 2024 et 20 milliards d'euros d'économies en 2025. Cette année, les dépenses autorisées du budget de l'État seront de 480 milliards d'euros, le solde du budget de l'État sera de 147 milliards d'euros et l'Agence France Trésor va emprunter 285 milliards d'euros sur les marchés. En surcroît, le montant de la dette à échéance cette année est de 160 milliards d'euros. Pour Pascal Perri, "c'est le contraire de l'austérité, la politique qui est menée".

Alors que l'Allemagne a déconnecté ses trois dernières centrales nucléaires, des fonctionnaires verts sont soupçonnés d'avoir falsifié les rapports d'experts qui alertaient sur la sortie sèche du nucléaire. Il aura fallu un an et demi de bataille judiciaire pour que le journaliste du magazine d'investigation Cicero, Daniel Gräber, obtienne le droit de consulter des documents internes des ministères de l'Environnement et de l'Économie. Selon Abnousse Shalmani, "ces mensonges ont aussi entraîné l'Europe dans une crise énergétique qui n'était pas nécessaire".

