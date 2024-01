Les partis pris : "L'Otan remonte le temps", "Il ne faut pas tout mélanger..." et "Toujours l'argent magique..."

Tous les soirs, Arlette Chabot, Catherine Jentile et Nicolas Bouzou donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Il va y avoir pas moins de 90 000 hommes des pays de l'Alliance qui vont participer à un exercice qui va s'étaler sur plusieurs mois et "qui rappelle étrangement la guerre froide". Le dernier exercice de cette ampleur s'était déroulé en 1988, avant l'effondrement du mur de Berlin. Ni les Européens, ni les Américains n'ont réussi à faire passer les 100 milliards d'euros tout compris entre les États-Unis et l'Europe pour aider et armer l'Ukraine. "Ce serait presque l'idéal d'aller résolument vers les négociations", confirme Catherine Jentile. Dans ce contexte, l'exercice d'un "défenseur inébranlable" vient mettre du "baume au cœur" aux Ukrainiens qui veulent éviter de négocier en position de faiblesse.

La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière a été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Elle est soupçonnée d’être l'auteur de messages et vidéo à caractère antisémite. Les parents ont publié un communiqué dans lequel, ils justifient l'attitude leur fille. "Inès n'est pas militante politique, elle n'est pas membre de la France Insoumise", déclarent-ils. "On n'a pas à parler de ces affaires, parce que ce sont des affaires de vie privée", souligne Arlette Chabot. "Il ne faut pas tout mélanger... Mais la justice doit passer".

Nicolas Bouzou a démontré le déni de la dette publique qui est porté au plus haut niveau de l’État. "La situation s'aggrave", s'exprime-t-il. Le problème de l'endettement public, c'est qu'il est de plus en plus coûteux, parce que le taux d'intérêt sur la dette publique augmente. En 2024, l’État va emprunter 285 milliards d'euros. En 2027, le paiement des intérêts de la dette sera le 1er poste budgétaire de l'État. Sur les onze premiers mois de 2023, l’État a fait un déficit de 67% de ses recettes. "Nous sommes dans une situation critique, c'est un sujet concret", termine-t-il.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.