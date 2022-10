Les partis pris : "La Corée du Nord effraie ses voisins", "Œuvres dégradés, difficiles à justifier", "6,2% d'inflation, la spirale commence"et "Elon Musk promet un Twitter totalement libre"

Le monde "retient son souffle". Le patron de l'AIEA a averti que la Corée du Nord pourrait réaliser un nouvel essai nucléaire, pour la première fois depuis 2017. Catherine Jentile estime que Pyongyang veut démontrer qu'elle est une puissance que l'on doit prendre au sérieux et qui compte. Les Occidentaux et ses alliés ne veulent pas que la Corée du Nord se sente les mains libres. Ils ne veulent pas non plus qu'un nouveau front se réchaufferait. Ils ont donc essayé de mettre la pression sur Pyongyang et de l'empêcher de faire ses essais nucléaires que tout le monde redoute.