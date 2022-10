Les partis pris : "La Corée du Nord profite du désordre", "Dupond-Moretti, un maintien difficile ?", et "Mon patron est un robot"

Mardi 4 octobre à 7h23, La Corée du Nord a tiré un missile balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon. L'engin a volé sur une distance d'environ 4500 km. C'est une première depuis 2017. Ce tir fait suite à six lancements consécutifs ces derniers jours, entre le 25 septembre et le 1er octobre. Les marines américaine, japonaise et sud-coréenne ont repris leur coopération pendant ces mêmes dates, le tout avec le porte-avions nucléaire Ronald Reagan. Selon Abnousse Shalmani, "La Corée du Nord profite du désordre".