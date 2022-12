Les partis pris : " Le cri d'alarme des Kurdes ", " Simone Veil, toujours un repère " et " Retraites, on sait (presque) tout... "

Ces derniers temps, on parle beaucoup de la loi qu'a fait voter Simone Veil en 1975. Une loi permettant en France l'interruption volontaire de grossesse. Mardi, un buste de Simone Veil a été inauguré dans les jardins de l'Assemblée nationale, juste devant l'entrée, 48 ans après le vote historique de cette loi. Légalisé par la loi Veil de 1975, le droit à l’IVG est aujourd’hui inscrit dans la constitution. Mais si la loi Veil a existé, c'est parce que des hommes et surtout des femmes ont préparé le terrain et l'opinion publique. Et l'une des grandes figures du combat qu'a gagné Simone Veil en faisant voter la loi, c'est Gisèle Halimi. Morte en 2020, on attend toujours l'hommage national annoncé à cette députée et infatigable défenseure des droits des femmes. Alors, pour Jean-Michel Apathie, "Honorer la mémoire de Simone Veil de plusieurs façons, c'est formidable, mais honorer celle de Gisèle Halimi, qui a préparé le terrain à Simone Veil, ça serait aussi une bonne".