Les partis pris : "Le pape s'attire les foudres de Moscou", "Quand l'Amérique était française", et "Logement, protégeons les propriétaires"

Une proposition de loi déposée par Guillaume Kasbarian et Aurore Bergé à l’Assemblée nationale est critiquée. Elle vise à "protéger les logements contre l’occupation illicite". Aujourd'hui, un squatteur risque un an de prison et 15 000 euros. Un propriétaire qui libèrerait son bien par ses propres moyens, lui, risque trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. "Si on ne protège pas les propriétaires, qui sont en réalité des investisseurs, on se tire une balle dans le pied", estime Pascal Perri.