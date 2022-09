Les partis pris : "Le regret Royal de la France", "Tous les Anglais ne sont pas royalistes", "Liz Truss, 48 heures pour sauver l'économie" et "Windsor, une famille comme les autres"

Catherine Jentile de Canecaude, elle, affirme que "tous les Anglais ne sont pas royalistes". D'après un sondage de l'Institut YouGov, réalisé en 2021, plus de 70% des Britanniques avaient une opinion favorable de la reine, contre 30% seulement pour son fils. Pour elle, “Charles III a décidé d'imprimer sa marque et il veut absolument assumer qui il est et qu'il a attendu 70 ans pour devenir roi". Et de conclure, "reste à savoir maintenant s'il réussira à séduire suffisamment son peuple pour assurer l'avenir de la royauté, comme l'avait fait sa mère".