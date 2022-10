Les partis pris : "Liz Truss, 44 jours et puis s'en va", "Le 49.3, pas si grave" et "Nucléaire, la grève à effet différé"

C'est un record absolu. Liz Truss a démissionné après avoir tenu 44 jours au poste de Première ministre. Selon Abnousse Shalmani, "tout s'est joué le 23 septembre, quand son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé ce plan économique". Par ailleurs, en Italie, Silvio Berlusconi est pressenti pour participer au prochain gouvernement de coalition italien. Seulement, dans un enregistrement, ce dernier dit avoir renoué avec Vladimir Poutine. Et de son côté, Giorgia Meloni a fait savoir dans un communiqué que "l'Italie fait pleinement, et la tête haute, partie de l'Europe et de l'alliance atlantique. Quiconque n'est pas d'accord avec cette pierre angulaire ne peut faire partie du gouvernement". Pour Abnousse Shalmani, "On n'est même pas sûr qu'on va arriver à un gouvernement qui va tenir deux semaines dans ces conditions-là", a-t-elle conclu.