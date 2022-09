Les partis pris : "Liz Truss, déjà en échec", "Retraites, E. Macron perd ses nerfs" et "la Belgique, nouveau narco-État"

Le ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne, a failli dans la nuit de jeudi à vendredi. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et très rapidement, quatre suspects, entre 28 et 50 ans, ont été arrêtés aux Pays-Bas. Leur transfert vers la Belgique a été demandé. Selon Abnousse Shalmani, "la Belgique et les Pays-Bas, c'est le nouveau Medellín". "Si Monsieur Van Quickenborne est particulièrement visé, c'est qu'il a réussi à signer un traité d'extradition avec les Émirats arabes unis en 2021", explique-t-elle.