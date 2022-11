Les partis pris : " Lula a gagné, le bolsonarisme aussi", "Sainte-Soline, l'éxécutif en alerte" et "Les bassines, aberration ou bon sens ?"

Abnousse Shalmani s’est penchée sur la victoire de Lula au Brésil. Il revient douze ans après avoir quitté la présidence. "Ce n'est pas un retour des plus flamboyants". Lula gagne 50,9% des voix contre 49,10% pour Bolsonaro ne faisant que deux millions d'écarts de voix sur un collège électoral de 156 millions d'électeurs avec 20% d’abstention. En même temps, les Brésiliens ont voté les gouvernatoriales, les législatives et les sénatoriales. Les bolsonaristes ont gagné à la chambre des députés. Et sur les 27 états brésiliens, quatorze ont été remportés par les soutiens Bolsonaro. Le sud-est, le centre et le nord vont être gouvernés par Bolsonaro et Lula gouvernera le nord-est et une majorité du nord amazonien.