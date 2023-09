Les partis pris : “M. Le Pen, l’ombre de J. Bardella”, “Voitures électriques, enfin, on se réveille” et “Encore un ministre chinois disparu…”

La concurrence de Jordan Bardella, ferait-elle de l’ombre à Marine Le Pen ? Elle se sent obligée de dire qu’elle sera candidate en 2027, la candidate naturelle en tout cas, dit-elle. Et Jordan Bardella dit qu’il ne sera pas l’Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Il fallait qu’elle réaffirme sa prééminence. Bardella même a dû se justifier et a dit qu’il sera évidemment l’un de ses premiers soutiens. Ruth Elkrief trouve ainsi que Marine Le Pen a écrasé ce match, et ce, avec assurance et confiance.