Les partis pris : "Maintenant il faut des sanctions pour l'Iran", "Les pollueurs étrangers vont payer la taxe", et "A. Quatennens, agent du chaos de LFI"

Au départ, la taxe carbone aux frontières était un projet poussé par l'Hexagone. Pari gagné, les pollueurs étrangers vont maintenant devoir payer. "Ça fait 20 ans qu'on en parle et enfin l'Europe se met à rompre avec cette position de l'idiot du village mondial et va se mettre à niveau dans un monde de plus en plus protectionniste", déclare François Lenglet. Cette taxe carbone va donc frapper les importations venant de l'extérieur de l'Europe. Cela sera proportionnelle pour tous, via une estimation de leur émission de carbone.