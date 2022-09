Les partis pris : "Ne pas céder au chantage nucléaire", "Énergies, des entreprises ferment déjà" et "Italie, qui a peur de Giorgia Meloni ?"

Jean-Michel Aphatie s'est intéressé aux discours tenus à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, et ceux qu'on a entendus à Moscou. Ce mercredi 21 septembre 2022, il affirme qu'il ne faut pas céder au chantage nucléaire. Lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, mardi soir, "on n'a pas pensé que son propos résonnerait ce soir comme il a résonné hier", souligne-t-il. Quant au discours de Vladimir Poutine ce mercredi matin, il estime "qu'introduire la notion du 'bluff', lui-même, c'est d'une vulgarité absolue". Pour lui, "l'armée russe est en difficulté" et "aucun dirigeant occidental ne peut, après la prise de parole de Vladimir Poutine, se tourner vers les Ukrainiens et dire d'arrêter". Et la Chine, de son côté, appelle ce mercredi au cessez-le-feu.