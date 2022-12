Les partis pris : "Pétrole russe, un embargo à trous", "Iran, la panique des mollahs" et "De la 'béchamel' avec Marine Le Pen"

L'Union européenne a décrété l'embargo sur le pétrole russe. Pascal Perri estime que c'est un "embargo à trous". "Le véritable embargo, il faut se dire clairement les choses, ce serait un embargo sur le gaz. Simplement, on n'est pas capables de se passer du gaz russe aujourd'hui. Donc, on se contente d'envoyer un certain nombre de signaux. C'est un embargo qui a commencé il y a quelques mois. Alors, est-ce qu'il est efficace ? C'est une vraie question. Moi, je pense que c'est plutôt un signal envoyé aux opinions, beaucoup plus qu'aux Russes", souligne-t-il.