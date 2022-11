Les partis pris : "Renverser les turbans... et le régime", "RATP, pourquoi Castex s'impose ça ? "COP 27, l'Europe pas si nulle"

Pendant que les regards sont fixés vers l'Ukraine et les Etats-Unis, la mobilisation ne faiblit pas en Iran malgré la répression de plus en plus forte. Pour lutter contre le régime, les opposants trouvent un autre moyen, celui de s’attaquer aux turbans des mollahs, ces dignitaires religieux et politiques qui maintiennent l’autoritarisme dans le pays depuis une quarantaine d'années. De nombreuses vidéos diffusées sur Internet montrent de jeunes gens, hommes et femmes, en train de faire choir les turbans qui entourent la tête des mollahs iraniens puis s’enfuient. Pour Abnousse Shalmani, et elle l'assume, "la révolution est faite". 19:43:06