Les partis pris : "Séisme, le terrible bilan", "LFI, gardez vos nerfs...", "Une facture à 18 milliards pour EDF", et "1 euro le repas à la Fac, occasion manquée"

La NUPES a réussi à faire voter jeudi une proposition de loi sur la nationalisation d'EDF, le non-démantèlement de cette entreprise publique de production et de fourniture d'électricité et sur l'extension du bouclier tarifaire. La majorité a quitté l'hémicycle en arguant que cette loi n'est pas constitutionnelle. Et Nicolas Bouzou est de cet avis. En plus d'être anticonstitutionnelle, elle est aussi inutile.