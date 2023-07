VIDÉO - Les Pays-Bas balayés par Poly, sa "première très forte tempête estivale jamais mesurée"

Pour certains expatriés français, il est trop dangereux de rester dehors. "C'était effrayant. On avait l'impression qu'on allait se prendre un truc sur la tête", nous explique un expatrié. Les transports en commun ont été suspendus.

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe, a dû annuler 400 vols en raison de la tempête Poly qui a suscité de forts vents et une pluie battante. Les trains Eurostar pour Londres en provenance d'Amsterdam et les trains à grande vitesse vers les villes allemandes de Cologne et Hambourg ont également été annulés, a annoncé l'opérateur ferroviaire néerlandais NS.