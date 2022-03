Les "pompiers de l'urgence" se mobilisent pour l'Ukraine

En milieu de matinée, le camion quitte l'entrepôt sous les applaudissements. Au même moment, les Pompiers de l'urgence internationale basés à Limoges (Haute-Vienne) s'activent pour acheminer une aide qui a dépassé toutes les espérances. "On est débordé. On a pris de la place sur le quai de chargement, ce qu'on ne fait jamais habituellement", explique l'un d'entre eux. Il s'agit d'une mobilisation inédite avec beaucoup de vêtements, mais plus les urgents ce sont les produits pour bébés ainsi que les médicaments.