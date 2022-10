VIDÉO - Les ponts ukrainiens, un enjeu stratégique au cœur du conflit

D'abord, en contournant la difficulté grâce à beaucoup d'ingéniosité. Ainsi, ils parviennent à faire traverser des dizaines de véhicules toutes les heures à l'aide de barges, des sortes de pontons flottant, accrochés de chaque côté à une vedette fluviale, datant de l'ère soviétique. Cet attelage, bricolé par le génie militaire, fait le va-et-vient plusieurs fois par jour d'une rive à l'autre d'un cours d'eau stratégique situé non loin du front. "C'est très pratique, ça nous aide beaucoup", se réjouit un militaire auprès des reporters du JT de 20H. "On fait la traversée toutes les demi-heures environ", affirme un autre dans la vidéo en tête de cet article.

Mais cela ne suffit pas. Au fur et à mesure de la reconquête, il faut aussi reconstruire le plus vite possible ces ouvrages d'art, qui sont indispensables à la logistique et à l'acheminement des troupes. À Izioum, par exemple, une petite ville à l'est du pays, désormais libérée, le pont a été dynamité plusieurs fois. À présent, des ouvriers travaillent sur la structure, qui s'est effondrée à une quinzaine de mètres plus bas. Et la tâche est énorme. Un char russe apparaît en contrebas, il y a aussi beaucoup de débris, il va donc falloir tout déblayer avant de pouvoir remettre en état le pont. "On va tout refaire. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra exactement, ça va dépendre de la météo et de la fourniture des pièces, mais on va le faire", explique un ouvrier.