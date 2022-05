Les rodéos kids, trompe-la-mort à 12 ans

Les compétitions d'enfants sont aussi diffusées en direct sur les grandes chaînes sportives américaines. Garçons et filles sont érigés au rang de gladiateurs. Pour le show, ces mini cow-boys commencent de plus en plus jeunes. Ils sont mis sur des taureaux de plus en plus nerveux et musclés, au risque de se blesser ou même de perdre la vie. Ce sport est aujourd'hui considéré comme le plus dangereux au monde, dix fois plus violent que le football américain.