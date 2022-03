VIDÉO - "On va retourner à l'âge de pierre" : les Russes ressentent déjà l'effet des sanctions

En Russie, l'heure n'est pas encore à l'affolement pour certains citoyens. "Je suis sûre que les prix vont augmenter. Mais, étant donné la situation chez nous et dans le monde, on peut tenir. On peut se serrer la ceinture", estime ainsi une Moscovite au micro de TF1. Un autre habitant de la capitale russe va même encore plus loin. "Ce sont les pays occidentaux qui ont provoqué ces sanctions et toute cette crise. La Russie n’est pas responsable", fustige-t-il avec assurance. "Mais ça ne fait rien, on tiendra. On mangera ce que l’on trouvera", continue-t-il.