Les Russes sont-ils rattrapés par les sanctions économiques ?

Globalement, l'économie russe résiste, grâce aux revenus records fournis par les hydrocarbures vendus désormais à la Chine ou à l'Inde. Avec 158 milliards engrangés en six mois, l'État peut soutenir les entreprises en difficulté. Mais des secteurs entiers sont déstabilisés comme l'industrie automobile. On ne produit presque plus de voitures neuves en Russie et les pièces détachées coûtent très cher. Toyota a fermé ses usines vendredi, Renault a quitté les lieux il y a quatre mois. En un an, la production de voitures en Russie a chuté de 96 %.