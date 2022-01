Les Russes veulent-ils la place des Français au Sahel ?

Sur l'aéroport de Bamako, il y a des livraisons d'armes et de munitions. Mais surtout des troupes qui viennent du froid comme à bord de ce Tupolev utilisé par la société Wagner parti jeudi dernier de Moscou pour la base russe de l'Attaqué en Syrie. Vendredi, ce sont deux autres arrêts au Soudan et en Libye avant une arrivée hier à l'aube à Bamako. D'ailleurs, tout près des pistes, des photos satellites montrent clairement la construction d'un camp repérée par le renseignement français. Ce déploiement s'accompagne d'une campagne d'influence sur les réseaux sociaux vantant les mérites de cette force russe non officielle et censée être plus efficace que les troupes françaises. Vu de Paris, après neuf ans d'opération et 53 soldats tués, le divorce avec le régime malien n'est pas loin d'être consommé.